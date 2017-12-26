Московское «Динамо» обменяло Егора Яковлева в «Адмирал»

Московское «Динамо» и «Адмирал» из Владивостока совершили обмен, информирует официальный сайт бело-голубых. В результате сделки нападающий Егор Яковлев отправился в дальневосточную команду, а москвичи получили денежную компенсацию. Ранее хоккеист уже выступал за «моряков».



В нынешнем регулярном чемпионате 21-летний Яковлев провёл 23 матча в составе «Динамо», в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "-2" и 18 минутах штрафного времени.



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