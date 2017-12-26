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Генменеджер сборной Канады: матч с Россией на КПК стал лучшим для оценки игры

Хоккей

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк рассказал о задачах на последний предолимпийский турнир – Кубок Шпенглера, на котором в его команде выступят игроки из чемпионата Швейцарии, АХЛ и университетской лиги США.

«Мы провели уже пять турниров, много раз задействовали игроков, выступающих в Европе, и понимаем уровень их игры. Мы хотели сравнить, как покажут себя ребята, выступающие на других уровнях. Кубок Шпенглера позволит нам это сделать.

Заключительный матч с Россией был, вероятно, наилучшим в плане оценки игроков, который у нас был. Думаю, этот турнир принёс много положительного для нас. Даже проиграв два матча, мы узнали много хорошего о команде и некоторых игроках.

К сожалению, после этих матчей стало ясно, что некоторые игроки не подходят. Такие матчи, как с Чехией и Россией, дали понять, какие хоккеисты могут играть, а какие не совсем подходят по уровню», — цитирует Бурка Sportsnet.

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