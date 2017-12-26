«Амур» дома одержал победу над «Северсталью», войдя в зону плей-офф

Хабаровский «Амур» на домашнем льду одержал победу над череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 4:2. Команда Андрея Мартемьянова выиграла третью встречу подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Пикар и Кирилл Рассказов. Среди подопечных Александра Гулявцева голы на свой счёт записали Максим Верёвкин и Максим Рыбин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Муршак, Григоренко и ещё 6 свободных агентов за день до дедлайна в КХЛ
В отличие от Первышина, Макарова и Чистова, у них ещё есть шанс получить работу в этом сезоне КХЛ.