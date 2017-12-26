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«Амур» дома одержал победу над «Северсталью», войдя в зону плей-офф

Хоккей

Хабаровский «Амур» на домашнем льду одержал победу над череповецкой «Северсталью», игра завершилась со счётом 4:2. Команда Андрея Мартемьянова выиграла третью встречу подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коларж, Томаш Зогорна, Александр Пикар и Кирилл Рассказов. Среди подопечных Александра Гулявцева голы на свой счёт записали Максим Верёвкин и Максим Рыбин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
4 : 2
0:0, 2:1, 2:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Коларж (Бывальцев, Литовченко) – 30:42 (5x4), 1:1 – Верёвкин (Трубачёв, Вовченко) – 32:07 (5x4), 2:1 – Зогорна (Рассказов, Пикар) – 33:16 (5x5), 2:2 – Рыбин (Мерескин) – 40:53 (5x5), 3:2 – Пикар (Рассказов, Кондратьев) – 51:07 (5x5), 4:2 – Рассказов (Зогорна, Пикар) – 58:46 (5x5)

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