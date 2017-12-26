Вынесен приговор врачу, по чьей вине умер хоккеист ХК «Спутник»

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор врачу-хирургу 1-го хирургического отделения горбольницы № 1 Роману Уланову, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности 23-летнему хоккеисту местного клуба «Спутник» Сергею Симонову. Медик приговорён к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 1 год, информирует Znak.com.



Медик признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«Дело Симонова» встало. Кто ответит за смерть игрока «Спутника»? После скоропостижной смерти хоккеиста нижнетагильского «Спутника» Сергея Симонова прошёл почти год, но дело вернулось к начальной стадии.