ЦСКА после поражения «Северстали» обеспечил себе место в плей-офф

Череповецкая «Северсталь» в Хабаровске потерпела поражение от местного «Амура» со счётом 2:4. Таким образом, московский ЦСКА обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина—2018. У команды Игоря Никитина после 43 матчей 98 очков, «армейцы» занимают вторую строчку в Западной конференции.



В 43 встречах хоккеисты ЦСКА забросили 116 шайб, пропустив только 74. Первым в КХЛ участие в плей-офф чемпионата-2017/18 обеспечил петербургский СКА.



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Петербургский СКА первым обеспечил себе участие в плей-офф-2018