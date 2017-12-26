Вайсфельд — о Бартулисе: 6-й легионер не станет лишним, Скривенс остаётся

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал подписание контракта до конца сезона с защитником Оскаром Бартулисом.



«В Астане у нас сломал руку защитник Осипов. Решили заключить контракт с Бартулисом. Тем более есть два сильных российских вратаря, так что шестой легионер не станет лишним. Уверен, он поможет. Бен Скривенс остаётся в команде. Тренеры решат, кто будет играть», — рассказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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Защитник Оскар Бартулис подписал контракт с «Салаватом»