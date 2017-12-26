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Епанчинцев: «Спартак» серьёзно отнёсся к игре, несмотря на проблемы «Адмирала»

Хоккей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги выигранного матча с «Адмиралом» (6:2).

«Сегодня не было того движения, что нам хотелось бы видеть. Соперник создавал моменты, но хорошо, что наш вратарь их подчистил, оставил нас в игре. Поймали «Адмирал» на контратаке, забили гол. Потом контролировали ход матча — инициатива была на нашей стороне. Забили хорошие голы, когда полезли на ворота, перестроились. Может, просто проснулись — сами понимаем, что было тяжеловато. Победа есть победа.

Благодарен ребятам, что отнеслись к этой игре очень серьёзно, зная проблемы соперника, который сегодня играл в три пятёрки. Готовимся к завершающей в этом году игре против хабаровского «Амура». Также хотел бы поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать», — цитирует Епанчинцева официальный «Спартак».

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