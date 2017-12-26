Прохоров: на МЧМ в сборной России лидерами будут игроки из Северной Америки

Олимпийский чемпион 1992 года, экс-главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров поделился ожиданиями от стартующего в Баффало молодёжного чемпионата мира. Первый матч сборная России проведёт 26 декабря с командой Чехии. Начало — в 20:00 мск.

Брагин изменил себе. Как «канадцы» заполонили «молодёжку» КХЛ и МХЛ больше не помогают молодёжной сборной?

«У пяти команд есть возможность выиграть молодёжный чемпионат мира, в том числе и у российской сборной. Хочу пожелать нашей команде успехов, будем все за них болеть, чтобы они ни в коем случае не падали духом. Некоторые наши ребята вообще впервые выступают на международной арене, у многих нет опыта КХЛ. По пальцем пересчитать ребят, кто играл в КХЛ. 85-90% игроков сборной России не играли на крупных турнирах. Но восемь хоккеистов из юниорских лиг Северной Америки — лидеры своих команд. Думаю, они будут лидерами и в этой команде.

Сможет ли Андрей Свечников зажечь уже на этом МЧМ? Всё будет зависть от самого Андрея и от того, как ему будет доверять главный тренер.

Наш сегодняшний соперник, сборная Чехии, — четвёртая-пятая команда на всех крупных турнирах. Выше третьего места эта команда не поднималась. Сверхталантов у них я не видел. Мы в принципе чехам ни разу не проигрывали.

Что касается других соперников, то у Канады и США есть уже игроки с опытом игры в НХЛ. Но давайте не забывать, что это молодёжный чемпионат мира, где ребята эмоциональные, и зачастую именно эмоции берут верх», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»