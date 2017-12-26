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«Ак Барс» обменял форварда Дениса Голубева в «Амур»

Хоккей

Казанский «Ак Барс» обменял нападающего Дениса Голубева в хабаровский «Амур», информирует официальный сайт «тигров». В обмен команда Зинэтулы Билялетдинова получила денежную компенсацию.

26-летний хоккеист в нынешнем сезоне сыграл только семь матчей за основную команду, не набрав результативных баллов при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 10,5 минут за встречу.

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