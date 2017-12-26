«Ак Барс» обменял форварда Дениса Голубева в «Амур»

Казанский «Ак Барс» обменял нападающего Дениса Голубева в хабаровский «Амур», информирует официальный сайт «тигров». В обмен команда Зинэтулы Билялетдинова получила денежную компенсацию.



26-летний хоккеист в нынешнем сезоне сыграл только семь матчей за основную команду, не набрав результативных баллов при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 10,5 минут за встречу.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Таблица трансферов КХЛ. «Ак Барс» отпустил Захарчука и подпишет Бурмистрова Всё самое главное о переходах в КХЛ в преддверии дедлайна.