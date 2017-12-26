Мартемьянов: команды бьются за место под солнцем плей-офф, огромное напряжение

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями от матча с «Северсталью» (4:2).



«Получился напряжённый матч. Обе команды бьются за место под солнцем в плей-офф. Тяжелейшее напряжение поддавливает, это чувствуется. Первый период, по мнению тренерского штаба, мы действовали не очень хорошо. Пришлось перейти на три пятёрки и довести матч до нужного результата.



Команда соперника очень злая, кусачая. Видно, что парни бьются. То же самое не могу сказать о нашей команде в первом периоде. Второй и третий ещё более-менее. А то, что забили голы, — люди сделали то, что от них требовалось. Всё было сделано по игре, и добились положительного результата», — цитирует Мартемьянова официальный сайт «Северстали».

«Амур» дома одержал победу над «Северсталью», войдя в зону плей-офф