Шарыченков: мне нужно было переехать в команду сильнее, обрадовался «Ак Барсу»

Вратарь Александр Шарыченков поделился впечатлениями от перехода из «Югры» в «Ак Барс».



«В первую очередь я хочу сказать, что очень неожиданно для меня оказаться в таком большом клубе. Узнал я об этом непосредственно перед отъездом сюда. После возвращения из олимпийской сборной в Ханты-Мансийск я начал понимать, что что-то происходит. Генеральный менеджер сказал мне, что отдаёт в «Ак Барс». Естественно, я обрадовался. Собрал вещи и полетел.



Какой контракт? Всё на тех же условиях, тот же контракт. Мне нужно было просто переехать в команду сильнее, и я очень рад этому факту. Обсуждалось ли, сколько матчей я обязательно сыграю? Я не знаю, у кого в контрактах есть такое. Конкуренция и ещё раз конкуренция. Будут давать играть — значит будем играть», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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