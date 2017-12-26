На арене «Трактор» установлен самый большой куб в КХЛ

25 и 27 декабря 2017 года матчами с минским «Динамо» и «Локомотивом» «Трактор» отмечает 70-летие. Презентация куба состоялась 25 декабря на матче «Трактора» с минским «Динамо» (2:0), который открыл губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Борис Дубровский.



Медиакуб изготовлен в Словакии и является самым большим в КХЛ.



Площадь куба — 140 кв. м, вес куба благодаря облегчённому алюминиевому каркасу — 7000 кг, обзор 360 градусов, частота кадров в соответствии с европейским стандартом — 50 Гц. На новом медиакубе возможен видеоповтор с 12 камер, а мощная графическая станция позволяет создавать и выводить на экраны куба самый современный видеоконтент.



Для управления медиакубом смонтирована современная медиаплатформа с современными средствами отображения видеоконтента. Медиакуб сведён в единую систему с судейской системой и отвечает всем последним требованиям регламента КХЛ. Возможности новой системы медиакуба позволяют проводить судейство 18 видов спорта, в том числе баскетбола, волейбола, гандбола, бокса, борьбы и др. Спортсменам, судьям и болельщикам помогут следить за матчами 15 хронометров обратного отсчёта.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.