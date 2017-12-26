Голубев — о МЧМ: ребятам главное — слушать Брагина, и будет результат

Нападающий Денис Голубев, сегодня перешедший из «Ак Барса» в «Амур», поделился воспоминаниями о победном для России финале МЧМ-2011.



«Брагин разбил планшет в финале? Планшет был после первого периода. Там вообще было очень многое, но это не для прессы. После второго периода он просто зашёл, сказал: «Ребята, посмотрите на свою грудь, посмотрите, за какую страну вы играете», — и вышел из раздевалки. Потом Володя Тарасенко сказал определённые слова, и мы вышли на третий период. Часто ли вспоминаю финал? Сейчас уже нет. Когда мне скидывают новые записи или клипы — смотрю. А так — нет.

Чего пожелаю сборной на МЧМ-2018? Прежде всего – играть без травм. Играйте в свой хоккей на протяжении всех 60 минут. Главное, чтобы вы слушали тренерский штаб. Валерий Николаевич всегда стоит горой за команду. Слушайте его, и будет результат. И не допускайте, чтобы счёт был 0:3", — цитирует Голубева официальный сайт «Ак Барса».