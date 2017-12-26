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КХЛ подтвердила снятие с Рыспаева дисквалификации, он вернулся в «Барыс»

Хоккей

КХЛ подтвердила снятие с Дамира Рыспаева бессрочной дисквалификации, информирует официальный сайт лиги. Рыспаев уже заключил двусторонний контракт до конца сезона с «Барысом».

22-летний игрок обороны был дисквалифицирован КХЛ в августе 2016 года. В товарищеском матче «Барыса» с «Куньлунь Ред Стар» он начал драку с тремя игроками китайской команды поочерёдно, а также атаковал скамейку запасных «Куньлуня». Позже лига разрешила игроку выступать в ВХЛ, он провёл семь матчей за «Торпедо» и забросил одну шайбу.

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КХЛ сняла дисквалификацию с Рыспаева, он вернётся в «Барыс»
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