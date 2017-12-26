Алексей Полодян стал автором первой шайбы сборной России на МЧМ-2018

Нападающий молодёжной сборной России Алексей Полодян в первом периоде матча с командой Чехии забросил первую шайбу российской национальной команды на МЧМ-2018. В матче продолжается первый период, счёт — 2:2.
У Чехии голами отметились Мартин Нечас и Остап Сафин. В команде Валерия Брагина второй гол записал на свой счёт Марсель Шолохов.
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Стартуем на МЧМ! Сборная России играет вничью с Чехией!
От хорошего старта может зависеть весь ход турнира. Как пройдёт первый матч для команды Брагина?