Ковальчук вошел в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты РФ

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук вошёл в состав инициативной группы по выдвижению в кандидаты на пост президента РФ Владимира Путина.



26 декабря около 600 её членов собрались в Москве в одном из павильонов ВДНХ. В состав инициативной группы вошли депутаты, ведущие спортсмены, музыканты, известные деятели театра и кино. Оргкомитет по созданию инициативной группы был сформирован 19 декабря. В его состав вошли глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, секретарь генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак, депутат Госдумы Сергей Боярский, кардиохирург Лео Бокерия, телеведущий Дмитрий Губерниев, певец Николай Расторгуев, депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент РСПП Александр Шохин, боксер Денис Лебедев, ректор МГУ Виктор Садовничий и другие.

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