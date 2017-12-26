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«Слован» прервал серию поражений из 8 матчей, обыграв «Йокерит»

Хоккей

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Эдуарда Занковца прервала неудачную серию из восьми проигранных встреч, «Йокерит» выиграл только один матч из шести последних.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Хенри Иконен и Пекка Йормакка. У «Слована» голы на свой счёт записали Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 3
1:1, 0:2, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Иконен (Йенсен, Регин) – 06:30 (5x5), 1:1 – Бухтеле (Депре, Эберт) – 18:01 (5x5), 1:2 – Ржепик (Кашпар) – 20:09 (5x5), 1:3 – Лампер – 39:01 (5x5), 2:3 – Йормакка (Гилрой, Норман) – 44:23 (6x5)
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