«Слован» прервал серию поражений из 8 матчей, обыграв «Йокерит»

В Хельсинки местный «Йокерит» потерпел поражение от братиславского «Слована», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Эдуарда Занковца прервала неудачную серию из восьми проигранных встреч, «Йокерит» выиграл только один матч из шести последних.



В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Хенри Иконен и Пекка Йормакка. У «Слована» голы на свой счёт записали Ян Бухтеле, Михал Ржепик и Патрик Лампер.



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