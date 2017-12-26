Сборная России отыграла две шайбы в концовке, но уступила Чехии на МЧМ-2018

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды Чехии в первом матче чемпионата мира-2018, встреча завершилась со счётом 4:5.



В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Сёмин. У чешской сборной голы на свой счёт записали Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил, Филип Крал.



После второго периода вратарь россиян Алексей Мельничук был заменён на Владислава Сухачёва.

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