Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Сборная России отыграла две шайбы в концовке, но уступила Чехии на МЧМ-2018

Хоккей

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды Чехии в первом матче чемпионата мира-2018, встреча завершилась со счётом 4:5.

В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами сумели отметиться Алексей Полодян, Марсель Шолохов, Артур Каюмов и Владислав Сёмин. У чешской сборной голы на свой счёт записали Мартин Нечас, Остап Сафин, Филип Задина, Филип Хитил, Филип Крал.

После второго периода вратарь россиян Алексей Мельничук был заменён на Владислава Сухачёва.

U20 ЧМ-2018
26 декабря 2017, вторник. 20:00 МСК
Чехия U20
5 : 4
2:2, 2:0, 1:2
Россия U20
1:0 – Нечас (Каут, Задина) – 04:42 (5x4), 1:1 – Полодян (Алтыбармакян, Зайцев) – 05:21 (5x5), 2:1 – Сафин (Хитил, Гайек) – 07:28 (5x5), 2:2 – Шолохов (Костин, Сёмин) – 09:16 (5x5), 3:2 – Задина (Каут, Нечас) – 25:34 (5x4), 4:2 – Хитил (Сафин, Захар) – 37:26 (5x5), 5:2 – Крал (Каут, Галвас) – 46:16 (5x5), 5:3 – Каюмов (Манукян, Рубцов) – 57:48 (5x5), 5:4 – Сёмин (Каюмов, Рубцов) – 59:02 (6x5)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Стартовали на МЧМ! Сборная России проиграла Чехии. LIVE
От хорошего старта может зависеть весь ход турнира. Как пройдёт первый матч для команды Брагина?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент