Брагин: первый матч всегда непростой, нужно сделать правильные выводы

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи с командой Чехии на МЧМ-2018, в которой его подопечные уступили со счётом 4:5. Матч стал первым на турнире для российской национальной сборной. В концовке подопечные Брагина были близки к тому, чтобы сравнять счёт и перевести встречу в овертайм.



«Первый матч всегда непростой. Главное сейчас — сделать правильные выводы, проанализировать и идти дальше», — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».



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