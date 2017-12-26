Брагин: проблема в том, что игроки сборной России не играли на юниорских ЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи с Чехией (4:5).



«У сборной серьёзные проблемы в обороне? Ну я бы не сказал „серьёзные“. Хотя пять пропущенных шайб — это многовато, конечно. Четыре забили. Будем работать, улучшать большинство-меньшинство. Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира, поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея. Дай бог, чтобы это была только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо, но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам», — цитирует Брагина «Спорт-экспресс».

Россию обставил Остап, но не Бендер. Первый шаг к вылету в 1/4 финала? «Молодёжка» начала с поражения чехам. Это может стоить команде Брагина медалей.