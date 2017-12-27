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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: восьмое подряд поражение «Тайфуна»

Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.

Приморский «Тайфун» на домашней арене уступил «Серебряным Львам» — 3:4 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
3 : 4
3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Зайцев (Садыков, Ткачков) – 03:51 (5x4), 2:0 – Раров (Александров, Кузнецов) – 04:30 (5x4), 2:1 – Садретдинов (Тюнеев, Шляхтов) – 05:39 (5x5), 3:1 – Гончарук – 17:06 (5x5), 3:2 – Галыгин (Бондарук, Сахокия) – 33:57 (5x5), 3:3 – Чернов (Куянов, Бондарук) – 44:38 (5x5), 3:4 – Чернов – 65:00 ( ПБ)

«Омские Ястребы» одержали победу над «Алтаем» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
Алтай
Усть-Каменогорск

«Русские Витязи» взяли верх над «Чайкой» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
Чайка
Нижний Новгород

«Капитан» уступил «Атлантам» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
Атланты
Московская область

«Сибирские Снайперы» переиграли «Толпар» — 3:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Толпар
Уфа

«Белые Медведи» взяли верх над «Снежными Барсами» — 4:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Снежные Барсы
Астана

В ВХЛ сегодня прошло четыре встречи.

«Ермак» взял верх над «Ижсталью» — 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 14:00 МСК
Ермак
Ангарск
Ижсталь
Ижевск

«Сокол» уступил «Нефтянику» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Нефтяник
Альметьевск

«Торпедо» в овертайме обыграло «Дизель» — 2:1 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
Дизель
Пенза

«Сарыарка» уступила «Сарову» — 3:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2017, вторник. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
ХК Саров
Саров
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