Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: восьмое подряд поражение «Тайфуна»

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно шесть матчей.
Приморский «Тайфун» на домашней арене уступил «Серебряным Львам» — 3:4 Б.
«Омские Ястребы» одержали победу над «Алтаем» — 3:1.
«Русские Витязи» взяли верх над «Чайкой» — 3:1.
«Капитан» уступил «Атлантам» — 2:4.
«Сибирские Снайперы» переиграли «Толпар» — 3:1.
«Белые Медведи» взяли верх над «Снежными Барсами» — 4:1.
В ВХЛ сегодня прошло четыре встречи.
«Ермак» взял верх над «Ижсталью» — 3:2.
«Сокол» уступил «Нефтянику» — 2:3.
«Торпедо» в овертайме обыграло «Дизель» — 2:1 ОТ.
«Сарыарка» уступила «Сарову» — 3:4.
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