Сборная Швеции разгромила белорусов на МЧМ-2018

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Беларуси в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Поединок завершился со счётом 6:1.



Первый период прошёл в равной борьбе, и на гол Элиаса Петтерссона белорусы ответили результативным броском Егора Шаранговича при игре в меньшинстве. Шведы провели ударную пятиминутку в середине второго периода, когда поочерёдно отличились Эрик Бреннстрём, Гленн Густафссон и Йеспер Боквист. В заключительном периоде дубль оформил Лиас Андерссон.



Сборные Швеции и Беларуси выступают в группе B. Ранее в этой же группе состоялся матч Чехия — Россия (5:4).