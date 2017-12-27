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Сборная Швеции разгромила белорусов на МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Швеции уверенно обыграла команду Беларуси в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Поединок завершился со счётом 6:1.

Первый период прошёл в равной борьбе, и на гол Элиаса Петтерссона белорусы ответили результативным броском Егора Шаранговича при игре в меньшинстве. Шведы провели ударную пятиминутку в середине второго периода, когда поочерёдно отличились Эрик Бреннстрём, Гленн Густафссон и Йеспер Боквист. В заключительном периоде дубль оформил Лиас Андерссон.

Сборные Швеции и Беларуси выступают в группе B. Ранее в этой же группе состоялся матч Чехия — Россия (5:4).

U20 ЧМ-2018
26 декабря 2017, вторник. 22:00 МСК
Беларусь U20
1 : 6
1:1, 0:3, 0:2
Швеция U20
0:1 – Петтерссон (Далин) – 08:44 (5x4), 1:1 – Шарангович – 14:56 (4x5), 1:2 – Бреннстрём (Нюландер, Стеен) – 30:57 (5x5), 1:3 – Густафссон (Линдстрём, Селльгрен) – 32:33 (5x5), 1:4 – Боквист (Бреннстрём, Карльстрём) – 34:18 (5x5), 1:5 – Андерссон (Нюландер, Петтерссон) – 42:17 (5x4), 1:6 – Андерссон (Далин, Карльстрём) – 51:07 (5x5)
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