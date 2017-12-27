4-кратный обладатель кубка Стэнли Джонни Бауэр скончался в 93 года

Бывший вратарь НХЛ Джонни Бауэр скончался от воспаления лёгких в возрасте 93 лет, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Бауэр являлся четырёхкратным обладателем кубка Стэнли в составе «Торонто Мэйпл Лифс» и членом Зала хоккейной славы. Карьеру в НХЛ он завершил в 45-летнем возрасте, заслужив прозвище Китайская Стена. На его счету 250 побед (37 с сухим счётом), а коэффициент надёжности в карьере составил 2,51 шайбы.

«Это величайший спортсмен в мире, — однажды сказал про него его тренер Панч Имлах. — Он так сильно хотел выиграть, что сумел победить даже возраст».