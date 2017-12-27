Саюстов: не поверил Сошникову сразу, как только его увидел

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Саюстов рассказал подробности перехода в уфимский клуб из «Адмирала».

«У Сошникова всё на лице написано». Ткачёв и Саюстов об уходе из «Адмирала» Экс-лидеры «Адмирала» рассказали всё о переходе в «Салават Юлаев».

«Если бы в «Адмирале» не сменилось руководство, то я вряд ли бы покинул команду. Во Владивостоке я провёл лучшие годы своей карьеры. Я проводил много времени на льду, был лидером команды. Но когда пришли новые люди, я им не поверил. Могу считать себя старожилом «Адмирала», играл в клубе три года. Знаю там всё вдоль и поперёк. Я устал ждать, финансовая проблема была очевидна. Терпеть больше был не готов. 10 лет назад, может, всё было бы немного по-другому, но теперь у меня есть семья, я кормилец. Лично я Сошникову не поверил сразу, как только его увидел. У него всё на лице написано.



К тому, что нас назвали не ключевыми игроками, я отношусь с улыбкой. Потому что те люди, которые разбираются в хоккее, всё понимают. Они, я думаю, восприняли это так же, как и я. Честно скажу. Я посмеялся над этим. Может быть, где-то в глубине души и было обидно, но не более того. Я перелистнул страницу. Если бы мне Сошников это сказал в лицо, глядя в глаза, к нему у меня было бы другое отношение. А так…» — сказал Саюстов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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