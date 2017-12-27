КХЛ подтвердила переход Филатова из «Лады» в «Нефтехимик»

КХЛ подтвердила переход нападающего Никиты Филатова из «Лады» в «Нефтехимик». Тольяттинский клуб получил за игрока денежную компенсацию. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Лада» обменяла Никиту Филатова в «Нефтехимик»

27-летний Филатов выступал за тольяттинскую команду с сезона-2016/17, его контракт действует до конца сезона-2017/18. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 23 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «-4». Филатов последний раз выходил на лёд 2 декабря, пропустив последние семь игр команды.