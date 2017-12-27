«Югра» обменяла защитника Мелякова и форварда Ильина в «Торпедо»

«Югра» обменяла защитника Кирилла Мелякова и форварда Даниила Ильина в «Торпедо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба ханты-мансийского клуба.



22-летний Ильин в этом сезоне принял участие в 27 матчах и набрал 7 (3+4) баллов за результативность при показателе полезности «-3». 20-летний Меляков провёл 20 матчей и не отметился набранными очками, заработав показатель полезности «-5».

27 декабря является последним днём дозаявок в КХЛ.

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