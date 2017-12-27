Витолиньш: у Херсли сломан палец и небольшие проблемы со спиной

Тренер СКА Харийс Витолиньш перед матчем с «Автомобилистом» рассказал о травме защитника Патрика Херсли и отметил, что точных сроков его возвращения в состав нет.



«У Херсли палец сломан и небольшие проблемы со спиной. Готовится, бегает, но пока нельзя сказать, когда он выйдет на лёд», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.



Последний матч Херсли провёл 19 декабря с минским «Динамо». В 36 играх текущего регулярного чемпионата он набрал 28 (11+17) баллов за результативность при показателе полезности «+14».

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Видео интервью Витолиньша можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.