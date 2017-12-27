Ткачёв и Саюстов сыграют в звене с Бурдасовым в дебютном матче за «Салават»

«Авангард» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который начнётся в Омске в 16:00 мск. За уфимскую команду дебютируют Владимир Ткачёв и Дмитрий Саюстов, они сыграют в третьем звене с Антоном Бурдасовым.

«Авангард»

Фурх (Шилин);

Березин – Чудинов, Кугрышев – Ро – Хохряков;

Медведев – Мартынов, Кошелев – Семёнов – Михеев;

Анелёв – Меньшиков, Файзуллин – Стась – Галимов;

Минеев, Ковалёв – Фисенко – Пережогин, Жукенов.



«Салават Юлаев»

Кареев (Скривенс);

Панин – Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев – Гареев, Лисин — Зубов — Макаров;

Логинов – Гончаров, Бурдасов — Саюстов — Ткачёв;

Петрищев; Бусаров, Майоров — Юньков — Солодухин.