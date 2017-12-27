Журналист Fox Sports – о посещаемости МЧМ: где все фанаты хоккея в Баффало?

Журналист Fox Sports Энди Стриклэнд посетовал на низкую посещаемость в первый день молодёжного чемпионата мира в Баффало и отметил, что лучше бы турнир состоялся в Сент-Луисе или в другом городе, где ажиотаж был бы более внушительным.

«Где вообще все фанаты хоккея в Баффало? Тут сплошные свободные места на трибунах! Всё это выглядит не слишком здорово для Федерации хоккея США. Плохая погода? Не знаю. Все моя семья из Баффало, и у них никогда не было проблемой выйти из дома в такую погоду. Согласен, что в Сент-Луисе на таком турнире не было бы пустых мест. Лучше бы турнир провели там. Да и четыре игрока в составе американцев именно из этого города», — написал Стриклэнд в своём «твиттере».



На основной арене «КиБэнк-центр», которая вмещает 19 070 зрителей, матч Чехия – Россия посетили 4998 человек, Канада – Финляндия – 9552, Дания – США — 7207. На матч Беларусь – Швеция, который прошёл на арене «Харбор-центр» вместимостью 1800 человек, собралось 1754 зрителя.