Тренер Кучерова: Скудру надо гнать из «Торпедо», он берёт игроков-стариков

Тренер хоккейной школы «Витязь» Геннадий Курдин — первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева — поделился мнением о положении детского хоккея в России, а также выразил мнение, что «Торпедо» пора расставаться с главным тренером Петерисом Скудрой.

«У нас плохо привлекают парней из «молодёжки». Вот сейчас смотрю на «Торпедо», из которого я вышел. Мне обидно. Что там творится с этим Скудрой? Да его гнать давно оттуда надо! Там школа вообще не взаимодействует с «Торпедо». Он набирает туда игроков-стариков. Для чего? Раньше в четвёртой пятёрке играла молодёжь. Нет сейчас вот этой связи практически ни в одном клубе КХЛ, поэтому молодёжи сейчас тяжело в России.

Да, во взрослом хоккее сейчас у нас много денег. Даже слишком. Их бы немного пустить в детский хоккей: академии делать и так далее. Массовость должна идти в хоккее за счёт родителей, но должны быть и академии, где можно было бы собирать лучших детей и проводить побольше чемпионатов среди детей, молодых игроков. Вот если бы были в каждом регионе академии, они должны были бы как можно больше играть между собой. Надо сделать шесть сборных одной возрастной категории и дать каждой по тренеру: в Москве, Питере, Поволжье, Сибири, Урале и так далее. А потом на юниорские и молодёжные чемпионаты мира можно одну команду собирать из этих сборных. И кто лучше сработает, на базе того и будет команда на ЧМ», — цитирует Курдина «Спорт Бизнес Online».