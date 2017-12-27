Дацюк и Ковальчук сыграют в разных звеньях СКА в игре с «Автомобилистом»

«Автомобилист» и СКА объявили составы на матч регулярного сезона КХЛ. Матч начнётся в 17:00 мск. Главный тренер СКА разбил связку Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. В первом звене СКА заявлены Дацюк, Никита Гусев и Максим Карпов, а Ковальчук сыграет во втором звене команды вместе с Вадимом Шипачёвым и Сергеем Плотниковым.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);

Василевский — Мегалинский, Крикунов — Кучерявенко — Симаков;

Лямин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов;

Мишарин — Тимапшов, Чесалин — Паре — Голышев,

Егоршев, Кинг — Попов — Обидин, Кузнецов.

СКА:

Шестёркин (Коскинен);

Гавриков — Войнов, Гусев — Дацюк — Карпов;

Хафизуллин — Рундблад, Ковальчук — Шипачёв — Плотников;

Яковлев — Белов, Широков — Коскиранта — Торесен;

Рыков — Зуб, Тихонов — Калинин — Кетов.