Дацюк и Ковальчук сыграют в разных звеньях СКА в игре с «Автомобилистом»

«Автомобилист» и СКА объявили составы на матч регулярного сезона КХЛ. Матч начнётся в 17:00 мск. Главный тренер СКА разбил связку Павла Дацюка и Ильи Ковальчука. В первом звене СКА заявлены Дацюк, Никита Гусев и Максим Карпов, а Ковальчук сыграет во втором звене команды вместе с Вадимом Шипачёвым и Сергеем Плотниковым.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Василевский — Мегалинский, Крикунов — Кучерявенко — Симаков;
Лямин — Чайковски, Гареев — Торченюк — Михнов;
Мишарин — Тимапшов, Чесалин — Паре — Голышев,
Егоршев, Кинг — Попов — Обидин, Кузнецов.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Гавриков — Войнов, Гусев — Дацюк — Карпов;
Хафизуллин — Рундблад, Ковальчук — Шипачёв — Плотников;
Яковлев — Белов, Широков — Коскиранта — Торесен;
Рыков — Зуб, Тихонов — Калинин — Кетов.