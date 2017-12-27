Нападающий «Сибири» Бергстрём забил гол в 6-м матче подряд

Нападающий «Сибири» Александер Бергстрём отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». После первого периода счёт в матче — 1:1.

Бергстрём сравнял счёт в игре на 13-й минуте матча, поразив ворота голкипера «леопардов» Дмитрия Шикина. Шведский форвард забросил семь шайб в последних шести матчах. Серия нападающего с набранными очками составляет девять матчей, за которые Бергстрём набрал 13 (8+5) очков за результативность.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.