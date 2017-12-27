Форвард «Авангарда» Ро забросил 1-ю шайбу за омский клуб

Нападающий «Авангарда» Чад Ро отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». После первого периода матча омский клуб выигрывает со счётом 1:0.

Ро реализовал большинство на 14-й минуте первого периода, удачно сыграв на добивании после броска Дмитрия Кугрышева. Американский нападающий забросил первую шайбу за клуб после обмена из «Нефтехимика» на нападающего Денниса Эверберга. Ро проводит четвёртый матч за «Авангард», в предыдущих трёх американец не набрал очков за результативность.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.