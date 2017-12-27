Нападающий «Сибири» Тичар забросил 1-ю шайбу в сезоне в 27-м матче

Нападающий «Сибири» Рок Тичар отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи». После двух периодов счёт в матче — 2:2.

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Тичар сравнял счёт в игре на 36-й минуте матча, поразив ворота голкипера «леопардов» Дмитрия Шикина. Словенский форвард забросил первую шайбу за новосибирский клуб. В текущем регулярном сезоне Тичар провёл 23 матча за «Торпедо» и «Автомобилист», в которых отметиться заброшенной шайбой не сумел. За «Сибирь» Тичар проводит четвёртый матч.

Видео гола Тичара можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.