Гатиятулин: спасибо всем, кто писал историю «Трактора», низкий поклон

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2). Матч проходил в день рождения челябинского клуба.

«Был ответственный день. Мы очень волновались, хотели порадовать наших болельщиков. Рады, что удалось это сделать. Понимали, что предстоит тяжёлый матч, готовились очень серьёзно. Моменты, которые создали, удалось реализовать. Благодарность команде за самоотдачу и нашим болельщикам.

Спасибо всем, кто писал историю клуба, низкий поклон. Ещё раз повторюсь, что было очень большое желание порадовать болельщиков. Рады, что это получилось.

Особо никаких слов не нужно было. Все понимают, что идёт борьба за плей-офф и каждое очко очень важно. Разобрали игру, посмотрели, как играет соперник, и договорились, как будем действовать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.