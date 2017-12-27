Хоккейная школа из Екатеринбурга, воспитавшая Дацюка, вошла в систему СКА

26 декабря в Екатеринбурге был подписан договор между ХК СКА, академией СКА, детско-юношеской спортивной школой «Юность» и федерацией хоккея Свердловской области, сообщает официальный сайт СКА. Сотрудничество, организованное в рамках программы «СКА в регионах» совместно с Федерацией хоккея России, направлено на популяризацию и развитие детского хоккея в Свердловской области, а школа с этого момента получает название «СКА Юность».



Воспитанники школы «СКА Юность» теперь смогут принимать участие в международном турнире «Кубок Газпром нефти» — одном из крупнейших детских хоккейных соревнований Европы, где участвуют исключительно школы, имеющие договоры о сотрудничестве с командами, входящими в состав КХЛ.



Программа «СКА в регионах» направлена на развитие детско-юношеского хоккея во всей стране. Её цель — предоставление детям возможности заниматься хоккеем на высоком уровне и с применением самых современных методик непосредственно в родном регионе. Одной из задач, которую призвана решить программа, является предотвращение преждевременного отъезда начинающих хоккеистов из своих регионов в другие города. Благодаря появлению на хоккейной карте страны новых точек, дети и в своих школах смогут расти и развиваться по единым высоким стандартам, принятым, в частности, в академии СКА.

Нападающий СКА Павел Дацюк является воспитанником школы «Юность».