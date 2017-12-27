Генменеджер «Сент-Луиса» Армстронг подписал новый контракт с клубом

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Дуг Армстронг подписал новый контракт с клубом сроком на четыре года, сообщает официальный сайт клуба.

Армстронг работает в клубе с первого июля 2010 года. В сезоне-2011/12 признан лучшим генменеджером НХЛ. За время работы Армстронга «Сент-Луис» дважды выигрывал свой дивизион и шесть раз попадал в плей-офф.

В 2014 году во втором раунде драфта НХЛ выбрал российского нападающего Ивана Барбашёва, на последнем драфте НХЛ Армстронг в первом раунде выбрал российского нападающего Клима Костина.

В текущем регулярном сезоне «блюзмены» идут на третьем месте Западной конференции, набрав 48 очков в 38 играх.