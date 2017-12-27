«Адмирал» подписал контракты с четырьмя игроками ВХЛ

«Адмирал» заключил двусторонние контракты до конца сезона с защитником Иваном Глазковым и нападающими Андреем Алексеевым, Денисом Вихаревым, Ильёй Ивановым, сообщает официальный сайт КХЛ.

Защитник Иван Глазков в сентябре этого года подписал пробный контракт с московским «Динамо», однако закрепиться в клубе ему не удалось. После чего игрок подписал контракт с новокузнецким «Металлургом», где провёл 16 матчей в ВХЛ, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Нападающий Андрей Алексеев сыграл в 36 матчах «Дизеля» и набрал 13 (7+6) очков за результативность.

Нападающий Денис Вихарев провёл 39 матчей за «Кузню» и «Ижсталь». Забросил восемь шайб и отдал 12 результативных передач.

Нападающий Илья Иванов выступал за «Адмирал» на протяжении трёх последних сезонов, в этом году играл за команду ВХЛ «Южный Урал», которая является фармом «Адмирала».