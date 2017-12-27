Эллисон: теперь у меня четыре хет-трика в КХЛ, такие вещи запоминаются

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:1), в котором он оформил хет-трик.

Нападающий «Металлурга» Эллисон оформил хет-трик в игре с московским «Динамо»

«Забросить один гол — уже отлично, а тут сразу три… Это замечательно! Сегодня сыграли в хороший хоккей. Прошлая игра со СКА нам уж точно не удалась, но сегодня мы немного реабилитировались. Хорошее, командное действие, отлично сыграл вратарь и защита. Неплохое завершение календарного года.

Помню все свои хет-трики в КХЛ. Тем более что их было не так много, как, например, у Мозякина. Я не уверен, что он их все помнит. У меня их теперь четыре — два было в Риге, один в Минске и теперь здесь. Такие вещи хорошо запоминаются.

Хорошо на такой ноте завершить год. Мы много работали, теперь можно чуть-чуть повеселиться, провести время с семьями и друзьями. Ну а затем вновь за упорную работу», — приводит слова Эллисона пресс-служба клуба.