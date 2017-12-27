Столяров — о своём удалении: считаю, что Шумаков сыграл неприлично

Капитан «Торпедо» Геннадий Столяров прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 1:5.

«В целом был неплохой матч. До третьей пропущенной шайбы, я считаю, мы ни в чём не уступали ЦСКА. Бились, создавали моменты. Где-то нам не повезло забить, где-то у них вратарь здорово сыграл. А третья шайба немножко прибила нас. К сожалению, уже не хватило сил вернуться в игру. Неплохо сражались. Очень эмоциональный матч, очень много стычек. Если мы будем так играть с каждым соперником, то у нас всё получится.

Моё удаление — эмоциональный момент. Шумаков отмахнулся клюшкой в средней зоне. Я считаю, что он неприлично сыграл. Я подъехал к нему, чтобы сказать об этом, а судьи начали трактовать это как стычку. Но тогда могли бы дать обоюдное удаление, потому что у меня не было умысла подраться. Я просто его схватил и хотел сказать, что так не надо делать. Если хочешь сыграть в тело — без проблем, играй жёстко, это хоккей. Но зачем клюшкой бить? Поэтому я считаю, что там должно было быть обоюдное удаление.

Пропустили гол, но он нас не надломил. Мы продолжали биться, создавать моменты. Забили очень важный гол в конце второго периода. Подумали, что сможем вытащить этот матч. Но, повторюсь, третья шайбочка нас прибила», — передаёт слова Столярова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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