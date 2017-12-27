Стали известны сочетания сборной России перед игрой со Швейцарией на МЧМ-2018

27 декабря молодёжная сборная России провела тренировку на льду «Харбор Сентер», где завтра пройдёт второй матч команды на групповой стадии чемпионата мира. Игра со Швейцарией начнётся в 22:00 по московскому времени.

Защитник Саморуков досрочно завершил тренировку молодёжной сборной России

После поражения команды в стартовом матче с Чехией в состав звеньев были внесены изменения.

Состав игровых сочетаний в ходе занятия



Вратари: Бердин, Мельничук, Сухачёв.



«Красные»: Кныжов — Макеев, Алтыбармакяин — Мальцев — Полодян.



«Синие»: Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов.



«Белые»: Саморуков — Елизаров, Соколов — Шолохов — Абрамов.



«Чёрные»: Сёмин — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.