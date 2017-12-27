Скудра: игроки «Торпедо» должны показывать уровень, остальное всё — это фуфло

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с ЦСКА со счётом 1:5.

«Первые два периода «Торпедо» удались. Создали много моментов, но забить в нужный момент не получилось. Конечно, Сорокин сыграл здорово. Ну и мастерство ЦСКА сыграло свою роль: получили свой шанс и забили. Нам в этом плане немножко тяжеловато. Но два периода был хороший и ровный матч. После третьего гола в третьем периоде мы уже не смогли зацепиться за игру. При всём этом уже в раздевалке сказал, что именно с такими соперниками мы готовимся к плей-офф. Мы смотрим, кто может дать нам то качество, которое нам нужно, чтобы мы сражались в плей-офф, могли рассчитывать на успех. Не важно, с кем играть — с «Йокеритом», с «Локомотивом». Для нас это момент анализа, который мы должны провести. Огромное спасибо болельщикам, потому что атмосфера была классная. Они поддерживали нас до конца. Я уверен, что в плей-офф будет ещё лучше. Мы всё отдадим для того, чтобы мы все здесь получили позитивные эмоции.

Рикошет, который мы получили в эпизоде с третьим голом, нас однозначно надломил. Второй период был очень хороший, концовка была хорошая. Мы вышли заряженные. Но знаете, когда залетает такой рикошет — этот гол рубит. Становится тяжело, особенно против такого соперника, как ЦСКА, с которым нужно через работу выгрызать. В первую очередь нам не хватило эмоций.

Мы видим свои проблемы и должны что-то сделать. Для меня бездействие — это смерть, я лучше буду действовать агрессивно. Оправданно или нет — это другой вопрос. Мы видим нашу команду. Считаю, что у нас хороший коллектив. «Торпедо» нужно что-то добавить. Про Захарчука вы знаете — он нам однозначно поможет. Мы, как ЦСКА и другие команды, готовимся к основным матчам.

Плохая игра основных игроков сегодня не связана с последними играми на Дальнем Востоке. Я не хочу давать им слабинку. Они профессионалы и должны выходить и показывать свой уровень. Остальное всё — это фуфло», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.