Нападающий Вадим Краснослободцев расторг контракт с «Адмиралом»

Нападающий Вадим Краснослободцев получил статус неограниченно свободного агента (НСА) после расторжения контракта с «Адмиралом», сообщает KHL Media Team.

В этом сезоне форвард провёл 30 матчей за клуб, в которых забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. Краснослободцев замыкал топ-6 списка бомбардиров клуба.

Помимо «Адмирала», нападающий выступал в КХЛ за «Барыс» и «Торпедо», проведя в лиге 503 матча, в которых набрал 229 (96+133) очков за результативность при показателе полезности «+22».