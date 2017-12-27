Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: голевая феерия в Альметьевске и Москве

В Молодёжной хоккейной лиге состоялось 12 матчей.
«Сибирские Снайперы» переиграли «Толпар» — 2:0.
«Омские Ястребы» победили «Алтай» — 2:0.
«Амурские Тигры» уступили «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 2:3 ОТ.
«Тайфун» оказался сильнее «СКА-Серебряные Львы», выиграв — 4:3 Б.
«Авто» сломил сопротивление «Кузнецких Медведей», победив — 4:3 Б.
«Спутник» в самом результативном матче дня уступил «Стальным Лисам» — 5:7.
«Красная Армия» на своём льду крупно проиграла МХК «Динамо» СПб — 3:7.
«Русские Витязи» оказались слабее «Чайки», проиграв — 0:2.
«Ладья» обыграла «Мамонтов Югры» — 2:1.
«Реактор» переиграл «Сарматы» — 2:1 Б.
МХК «Динамо» уступил «СКА-1946» — 1:2.
«Капитан» проиграл «Атлантам» — 1:2.
В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.
«Горняк» переиграл «Буран» — 3:1.
«Южный Урал» проиграл ХК «Рязань» — 1:4.