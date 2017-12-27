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Итоги дня в МХЛ и ВХЛ: голевая феерия в Альметьевске и Москве

Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге состоялось 12 матчей.

«Сибирские Снайперы» переиграли «Толпар» — 2:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Толпар
Уфа
1:0 – Шашков (Лапин) – 27:47 (5x5), 2:0 – Ткаченко (Лапин) – 48:05 (5x5)

«Омские Ястребы» победили «Алтай» — 2:0.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 11:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
2 : 0
1:0, 1:0, 0:0
Алтай
Усть-Каменогорск
1:0 – Сердюк (Асташевский, Ширгазиев) – 16:02 (5x5), 2:0 – Самохвалов (Яневский) – 31:40 (5x5)

«Амурские Тигры» уступили «Куньлунь Ред Стар Юниор» — 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
2 : 3
1:0, 1:1, 0:1, 0:1
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Ядрёнов (Волошин, Лушников) – 06:35 (5x5), 1:1 – Калейниковас (Жохов, Забабурин) – 23:47 (5x4), 2:1 – Каратаев (Мисько, Исаев) – 33:44 (5x5), 2:2 – Кокшаров – 47:17 (4x5), 2:3 – Калейниковас (Кокшаров) – 62:41 (5x5)

«Тайфун» оказался сильнее «СКА-Серебряные Львы», выиграв — 4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
4 : 3
1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Тюнеев (Садретдинов, Галыгин) – 03:35 (5x5), 1:1 – Калинин (Садыков, Ткачков) – 16:50 (5x4), 1:2 – Куянов (Бондарук) – 20:25 (5x5), 1:3 – Шляхтов (Садретдинов, Тюнеев) – 25:35 (5x5), 2:3 – Епифанов (Ивашкин, Калинин) – 35:24 (5x5), 3:3 – Александров (Тимофеев) – 40:58 (5x4), 4:3 – Ткачков – 65:00 ( ПБ)

«Авто» сломил сопротивление «Кузнецких Медведей», победив — 4:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 14:30 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
3 : 4
1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Сизиков (Рубан) – 14:35 (5x5), 1:1 – Голещихин (Воронков) – 29:24 (5x5), 2:1 – Жданов (Сизиков, Рубан) – 34:03 (5x4), 3:1 – Лудцев (Шевченко) – 40:27 (5x5), 3:2 – Голещихин (Кошелев, Воронков) – 49:43 (5x5), 3:3 – Воронков (Севостьянов, Дербенёв) – 59:23 (5x5), 3:4 – Седов – 65:00 ( ПБ)

«Спутник» в самом результативном матче дня уступил «Стальным Лисам» — 5:7.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
5 : 7
2:3, 1:2, 2:2
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Шолгин (Беляев) – 04:58 (5x5), 1:1 – Шешин (Борисов, Герасимов) – 05:11 (5x5), 2:1 – Чупин (Смирнов, Антонов) – 12:25 (5x5), 2:2 – Дубин (Янчевский, Коробкин) – 13:35 (5x4), 2:3 – Дорофеев (Спиридонов, Герасимов) – 15:09 (5x5), 3:3 – Антонов (Смирнов, Чупин) – 20:46 (5x5), 3:4 – Дорофеев (Герасимов) – 33:46 (5x5), 3:5 – Коробкин (Рожков) – 39:15 (4x5), 3:6 – Шешин (Дорофеев) – 41:20 (5x5), 3:7 – Рожков (Янчевский, Коробкин) – 51:33 (5x4), 4:7 – Беляев (Солонинка, Шарипов) – 58:11 (5x4), 5:7 – Антонов (Смирнов, Лазарев) – 59:32 (5x4)

«Красная Армия» на своём льду крупно проиграла МХК «Динамо» СПб — 3:7.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
3 : 7
0:1, 1:5, 2:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Баранов (Васильев) – 12:16 (5x5), 0:2 – Кудрявцев (Ротенберг, Анисимов) – 22:37 (5x5), 0:3 – Чернов (Ельшанский, Михайлов) – 24:09 (5x5), 0:4 – Дыняк (Чернов) – 27:45 (5x5), 1:4 – Крашенинников – 28:18 (5x5), 1:5 – Андреев (Шепитько, Васильев) – 31:18 (5x5), 1:6 – Шепитько (Андреев, Васильев) – 37:37 (5x5), 1:7 – Ротенберг (Ельшанский, Васильев) – 48:22 (5x4), 2:7 – Бякин (Подлубошнов, Мещеряков) – 54:26 (5x4), 3:7 – Крашенинников (Лобанов, Филин) – 54:51 (5x5)

«Русские Витязи» оказались слабее «Чайки», проиграв — 0:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
0 : 2
0:0, 0:2, 0:0
Чайка
Нижний Новгород
0:1 – Томилов (Политов) – 24:26 (5x5), 0:2 – Жилов (Рунов, Матянин) – 26:01 (5x5)

«Ладья» обыграла «Мамонтов Югры» — 2:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 17:30 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 1
2:0, 0:1, 0:0
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 – Бабенко (Петров) – 01:16 (5x5), 2:0 – Кизимов (Алексеев, Цыбин) – 05:15 (5x5), 2:1 – Гайдеик (Яремчук, Куцмус) – 34:17 (5x5)

«Реактор» переиграл «Сарматы» — 2:1 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
2 : 1
0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Паранин (Чивилев) – 23:34 (5x5), 1:1 – Любишкин (Тявин, Ионов) – 38:29 (5x5), 2:1 – Хасанов – 65:00 ( ПБ)

МХК «Динамо» уступил «СКА-1946» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
1 : 2
0:2, 1:0, 0:0
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 – Курбатов (Иванов, Петьков) – 08:12 (5x4), 0:2 – Иванов (Шарпанских) – 17:32 (5x5), 1:2 – Грищенко (Бицадзе, Муранов) – 39:02 (5x4)

«Капитан» проиграл «Атлантам» — 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
1 : 2
0:1, 1:0, 0:1
Атланты
Московская область
0:1 – Силантьев (Клепко, Морозов) – 14:32 (5x5), 1:1 – Кашафетдинов (Тютчев) – 23:18 (5x5), 1:2 – Ермаков (Дудкин, Правило) – 45:55 (5x5)

В Высшей хоккейной лиге состоялось два матча.

«Горняк» переиграл «Буран» — 3:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
Буран
Воронеж
1:0 – Пилипенко (Сетдиков, Митякин) – 18:10 (5x5), 1:1 – Бондарев (Плотников, Федосеев) – 31:16 (5x4), 2:1 – Пилипенко (Сетдиков, Митякин) – 38:56 (5x5), 3:1 – Пилипенко (Сетдиков, Жлоба) – 48:09 (5x5)

«Южный Урал» проиграл ХК «Рязань» — 1:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2017, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
1 : 4
1:1, 0:1, 0:2
ХК Рязань
Рязань
1:0 – Чугуев – 14:31 (5x5), 1:1 – Репьях (Дубинин, Рукин) – 16:19 (5x5), 1:2 – Лебедев (Бондырев, Кудрявцев) – 29:52 (5x5), 1:3 – Лебедев (Кудрявцев, Бондырев) – 44:27 (5x5), 1:4 – Ипатов (Иван Иванов, Щербов) – 47:44 (5x4)
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