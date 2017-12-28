Браташ: для российской команды нет слабых соперников на МЧМ-2018

Тренер молодёжной сборной России Олег Браташ после тренировки перед игрой со Швейцарией поделился мнением о турнире.

«Не сказал бы, что эмоции после поражения от Чехии улеглись. Конечно, разбирали встречу, собрание проводили. Нужно учесть все ошибки, чтобы со Швейцарией сыграть лучше.

Настолько выровнялись все сборные, что для нас слабых соперников нет. Это и товарищеские матчи показали — с Данией и Словакией. Практически равные игры были. Я не думаю, что Швейцария слабее этих сборных. Конечно, посмотрим сегодня их встречу с Беларусью.

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Травма Саморукова? Это у доктора лучше спросить, так быстро диагнозы не ставятся. Будем надеяться, что это лёгкий ушиб, который не повлияет на его дальнейшие выступления. Точно пока вам ответить не могу.

Будут ли сильные изменения в звеньях? Насколько сильные — сказать сложно, но да — будут», — сказал Браташ в интервью пресс-службе ФХР.