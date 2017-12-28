Сборная Беларуси проиграла швейцарцам на МЧМ-2018

Сборная Швейцарии одолела команду Беларуси в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 3:2.



На 9-й минуте отличился нападающий швейцарцев Николас Мюллер. Белорусы смогли не только отыграться усилиями Максима Сушко, но и выйти вперёд — на 45-й минуте гол забил Виктор Бовбель. Однако в середине третьего периода подопечные Кристиана Вольвенда забросили две шайбы и вырвали победу. Решающий бросок на счету Филиппа Курашева.



Белорусская команда потерпела второе поражение на турнире, а для швейцарцев это была первая игра.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.