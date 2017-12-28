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Сборная Беларуси проиграла швейцарцам на МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Швейцарии одолела команду Беларуси в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 3:2.

На 9-й минуте отличился нападающий швейцарцев Николас Мюллер. Белорусы смогли не только отыграться усилиями Максима Сушко, но и выйти вперёд — на 45-й минуте гол забил Виктор Бовбель. Однако в середине третьего периода подопечные Кристиана Вольвенда забросили две шайбы и вырвали победу. Решающий бросок на счету Филиппа Курашева.

Белорусская команда потерпела второе поражение на турнире, а для швейцарцев это была первая игра.

U20 ЧМ-2018
27 декабря 2017, среда. 23:00 МСК
Швейцария U20
3 : 2
1:1, 0:0, 2:1
Беларусь U20
1:0 – Мюллер – 08:07 (5x5), 1:1 – Сушко (Мартынюк, Габрусь) – 18:34 (5x5), 1:2 – Бовбель (Литвинов, Сушко) – 44:25 (5x4), 2:2 – Нуссбаумер (Лойенбергер) – 48:12 (5x5), 3:2 – Курашев (Майяр, Миранда) – 51:16 (5x5)

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

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