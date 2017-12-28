Панарин забил 9-й гол в сезоне, поразив ворота «Питтсбурга»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз». Панарин отличился на 37-й минуте встречи, а его ассистентами стали Мэттью Калверт и Дэвид Савар.

Видео гола Артемия Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Этот гол стал для Артемия девятым в сезоне. Всего на счету россиянина 32 (9+23) очка в 38 матчах регулярного чемпионата.

По итогам двух периодов «Коламбус» обыгрывает «Питтсбург» со счётом 3:1.