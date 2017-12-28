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«Айлендерс» в ОТ вырвали победу у «Баффало», «Каролина» победила «Монреаль»

Хоккей

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал непростую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Айлендерс» отличились Джейсон Чимера (24-я минута) и Джош Бейли (59). За «Сэйбрз» голы забили Земгус Гиргенсонс (30) и Кайл Окпосо (52). Победу «островитянам» принёс точный бросок Мэтью Барзала на второй минуте овертайма.

Видео победного гола Барзала можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» обыграл «Монреаль Канадиенс» — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Чимера (Клаттербак, Цизикас) – 23:41 (5x5), 1:1 – Гиргенсонс (Айкел, Сканделла) – 29:43 (5x5), 1:2 – Окпосо (Кейн) – 51:33 (5x5), 2:2 – Бейли (Таварес) – 58:51 (6x5), 3:2 – Барзал (Бейли, Таварес) – 61:08 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 1
1:0, 0:1, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Терявяйнен (Фолк) – 03:44 (5x5), 1:1 – Гальченюк (Питри) – 25:19 (5x5), 2:1 – Ахо (Линдхольм, Стаал) – 49:15 (5x4), 3:1 – Ахо (Слэвин, Песке) – 58:36 (en)
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