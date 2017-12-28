«Айлендерс» в ОТ вырвали победу у «Баффало», «Каролина» победила «Монреаль»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал непростую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Айлендерс» отличились Джейсон Чимера (24-я минута) и Джош Бейли (59). За «Сэйбрз» голы забили Земгус Гиргенсонс (30) и Кайл Окпосо (52). Победу «островитянам» принёс точный бросок Мэтью Барзала на второй минуте овертайма.

Видео победного гола Барзала можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

В ещё одном матче «Каролина Харрикейнз» обыграл «Монреаль Канадиенс» — 3:1.