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«Питтсбург» одолел «Коламбус», на счету Малкина 3 очка и победный буллит

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» дубль оформил Артемий Панарин (37-я и 51-я минуты), по одному голу забили Сонни Милано (10) и Бун Дженнер (15). У «Питтсбурга» отличились Конор Шири (26), Фил Кессел (44), Евгений Малкин (55) и Джейк Гюнцель (60). Малкин также отдал 2 голевые передачи, набрав в сумме 3 (1+2) очка, и реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 4
0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Милано (Джонс, Нутиваара) – 09:06 (5x5), 0:2 – Дженнер (Бьёркстранд, Фолиньо) – 14:34 (5x5), 1:2 – Шири (Раст, Шихэн) – 25:57 (5x5), 1:3 – Панарин (Калверт, Савар) – 36:49 (5x5), 2:3 – Кессел (Хёрнквист, Малкин) – 43:34 (5x4), 2:4 – Панарин (Андерсон, Дюбуа) – 50:02 (5x5), 3:4 – Малкин (Кессел, Кросби) – 54:24 (5x4), 4:4 – Гюнцель (Хёрнквист, Малкин) – 58:20 (5x5), 5:4 – Малкин – 65:00 ( ПБ)

Видео первого гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».

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