«Питтсбург» одолел «Коламбус», на счету Малкина 3 очка и победный буллит

«Питтсбург Пингвинз» вырвал победу у «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в серии буллитов со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» дубль оформил Артемий Панарин (37-я и 51-я минуты), по одному голу забили Сонни Милано (10) и Бун Дженнер (15). У «Питтсбурга» отличились Конор Шири (26), Фил Кессел (44), Евгений Малкин (55) и Джейк Гюнцель (60). Малкин также отдал 2 голевые передачи, набрав в сумме 3 (1+2) очка, и реализовал победный буллит в послематчевой серии.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам.

Видео первого гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео гола Малкина можно посмотреть на странице «Питтсбурга» в «Твиттере».