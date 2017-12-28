Вайсфельд: у «Салавата» есть более неотложные вопросы, чем переговоры с Умарком

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал планы на селекцию клуба следующим летом и рассказал о ситуации с контрактом шведского нападающего Линуса Умарка.

«У 11 игроков летом истекает контракт, сохранит ли «Салават“ всех? Сказать нельзя, потому что у них разные статусы. Если речь идёт об ограниченно свободных агентах, то велика вероятность, что мы их сохраним. Если речь о неограниченно свободных агентах, то тут сложно сказать – это вопрос денег, вопрос потолка, много всяких вопросов. Да и сезон ещё не закончен, самая главная стадия – плей-офф. Посмотрим ещё, как люди сыграют, от этого будем принимать решение.

Мы, например, хотим сохранить Умарка – это очевидно. «Салават» много кого хочет сохранить, но если бы дело было только в наших желаниях, ведь есть ещё вторая сторона. Мы же не знаем, у кого какие предложения. Тут слишком много факторов. Думаю, что никакой особой спешки нет, тут до конца не понятно с потолком. У нас пока есть более неотложные вопросы, чем этот.

Предварительные переговоры мы провели. Мы обозначили свои возможности, он обозначил свои желания. Более подробно не буду пока ничего говорить, просто есть некие разногласия. Мы с агентом приняли решение подождать, впереди Олимпиада, плей-офф. Посмотрим", — сказал Вайсфельд в интервью «Спорт Бизнес Online».